В Судане при стрельбе во время протестов погибли три человека

В Судане при стрельбе во время протестов погибли три человека

В столице Судана Хартуме произошла стрельба во время сидячей забастовки оппозиции. В результате погибли три человека, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

По данным собеседников, были убиты двое мирных жителей, а также десять человек пострадали. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Телеканал также сообщает со ссылкой на переходный военный совет Судана, что одним из убитых оказался офицер армии.

Al Arabiya добавляет, что стрельба произошла недалеко от центра столицы после столкновений сил безопасности и военных с демонстрантами, которые заблокировали дороги.

Телеканал Ske News Arabia со ссылкой на медицинские источники сообщает о двух погибших и десятках раненых в результате стрельбы, а также о погибшем офицере. Reuters отмечает, что в Хартуме проходит акция протеста против военного совета.