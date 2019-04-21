Военный Совет Судана подтвердил перевод свергнутого президента в тюрьму

Глава переходного Военного Совета Судана Абдель Фаттах Аль-Бурхан подтвердил информацию, что бывший президент Омар аль-Башир и высокопоставленные должностные лица из его окружения были заключены в тюрьму. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на интервью чиновника местному телеканалу.

Ранее агентство со ссылкой на свои источники писало, что новые власти Судана арестовали нескольких высокопоставленных членов бывшей правящей партии страны, включая исполняющего обязанности главы партии «Национальный конгресс» Ахмеда Харуна, бывшего первого заместителя свергнутого президента Али Османа Таху, его бывший помощника Авада аль-Джаза, генерального секретаря Исламского движения Аль-Зубаира Ахмеда Хасана и бывшего председателя парламента Ахмеда Ибрагима аль-Тахера.

По словам источников Reuters в семье Башира, после его отстранения 11 апреля его держали под охраной в президентской резиденции. Другой источник агентства в тюрьме 17 апреля уточнил, что экс-президента перевезли в тюрьму и поместили в одиночную камеру под усиленной охраной.

Переворот в Судане произошел 11 апреля, когда управление страной взял на себя военный совет, а президент Омар аль-Башир арестован. Новые власти ввели режим ЧП сроком на три месяца и закрыли границы.



