В РПЦ поддержали участие религиозных лидеров Украины в ролике Зеленского

Заместитель председателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в разговоре с РБК положительно оценил участие религиозных деятелей Украины в видеоролике с призывами к переговорам о мире на Донбассе, снятым командой Владимира Зеленского.

«Намерение опираться на авторитет традиционных религиозных общин в деле установления мира в Донбассе — это верное начинание. Я считаю, этот ролик свидетельствует о том, что Украинская православная церковь, возглавляемая владыкой Онуфрием, готова стать участником процесса восстановления мира на юго-востоке Украины», — заявил Кипшидзе.

Ранее Зеленский на своей странице в Facebook опубликовал видеоролик с участием глав крупнейших религиозных организаций Украины. На этом видео они призывают к окончанию вооруженного конфликта на востоке Украины и началу переговоров. В видео использованы выступления главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета (Денисенко) (религиозная организация в мае была распущена и вошла в состав Православной церкви Украины. — РБК), главы Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрия (Березовского), главы Украинской грекокатолической церкви Святослава (Шевчука), муфтия Крыма Айдера Рустемова, главных раввинов ряда регионов Украины и другие.