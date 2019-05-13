Медведев заявил о разгильдяйстве после ЧП в казанской школе

Медведев заявил о разгильдяйстве после ЧП в казанской школе

Глава правительства России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию в одной из гимназий Казани, где один из учеников пришел в класс с ножом и пневматическим пистолетом и не давал одноклассникам покинуть помещение.

«Подобные инциденты означают либо недоработки в системе безопасности, либо чье-то разгильдяйство на месте», — написал Медведев в своем Twitter.

Премьер-министр добавил, что дал поручение проанализировать ситуацию «на предмет необходимости изменения требований к системе входа в школы» с тем, чтобы обеспечить их безопасность.

13 мая полицейские прибыли в казанскую гимназию №7, откуда поступило сообщение о захвате заложников. Полицейские задержали подростка, вооруженного ножом и пневматическим пистолетом, в результате ЧП никто не пострадал.

Позднее Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по ст. 127 УК России (незаконное лишение свободы).