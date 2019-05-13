Гимназиста из Казани обвинили в попытке захвата заложников в школе

Гимназиста из Казани обвинили в попытке захвата заложников в школе

17-летний подросток пришел в класс казанской гимназии с оружием и не давал ученикам выйти. СК квалифицировал его действия как незаконное лишение свободы

Фото: Рустам Кильсинбаев / ТАСС

После того как несовершеннолетний пришел с пневматическим пистолетом и ножом в одну из гимназий Казани и не давал школьникам выйти из класса, возбудили уголовное дело, сообщается на сайте Следственного комитета.

По словам следователей, подросток «пришел в гимназию № 7, зашел в класс, достав оружие, сел за стол учителя и препятствовал ученикам покинуть помещение». Позднее он был задержан.

В ведомстве отметили, что в результате действий 17-летнего юноши никто не пострадал. Дело возбудили по ст. 127 УК России (незаконное лишение свободы).

Следователи намерены дать правовую оценку действиям администрации школы, «не обеспечившей безопасность в учебном учреждении».