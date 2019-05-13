Вооруженный подросток попытался взять заложников в школе в Казани

Ученик 10 класса одной из гимназий Казани угрожал ученикам и учительнице. По данным МВД, при себе у него был пневматический пистолет и нож

Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

Вооруженный 17-летний подросток попытался взять в заложники учеников в гимназии № 7 в Казани. Об этом сообщило МВД Татарстана.

По данным ведомства, утром в понедельник на телефон 112 поступил звонок от родителей ученицы 10-го класса этой гимназии. Родители школьницы рассказали, что вооруженный пистолетом и ножом одноклассник их дочери удерживает учеников в одном из кабинетов. На место выехали оперативники, которые задержали подростка. Пострадавших нет.

«Старшеклассник зашел в кабинет русского языка с началом урока, сел за стол учителя, достав пневматический пистолет и кухонный нож. Никаких требований не выдвигал», — заявили в МВД.

В гимназии № 7 РБК сообщили: «Пока комментариев не даем. Все меры приняты. [Директор] Любовь Петровна [Кочнева] пока занята, у нее в кабинете представители власти».

РБК направил запрос в Министерство образования Татарстана.