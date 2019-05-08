Юристы оценили тактику адвокатов Кокорина и Мамаева после приговора

Адвокат Кахабер Долбадзе, ранее защищавший спортсмена Александра Емельяненко, в разговоре с РБК назвал «сбалансированным» приговор нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.

«Учитывая общую судебную практику, которая сложилась в Москве и в целом по России по аналогичным статьям, я считаю, что приговор сбалансированный. Им назначен общий режим, их осудили в первый раз, то есть день в СИЗО им считается за полтора в колонии», — сказал адвокат. По его словам, защита футболистов с учетом этого должна в ближайшее время подать ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Долбадзе также отметил, что футболистам не стоит подавать ходатайство об УДО до вступления приговора в законную силу, поскольку это даст им возможность освободиться сразу из следственного изолятора.

«Следствие всегда вменяет в подобных делах сговор в качестве квалифицирующего признака, но его там не могло быть, и я считаю, что суд правильно подошел к оценке доказательств», — добавил он.