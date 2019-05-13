В Еврокомиссии назвали основные вызовы для Зеленского

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан перед началом заседания Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел в Брюсселе заявил журналистам, что в ближайшее время избранного президента Украины Владимира Зеленского ждет два основных вызова. Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, один из них — это необходимость выплаты долгов Киева перед ЕС. Эту задачу, как отметил Хан, Зеленский должен решить за текущий и будущий годы.

Второй вызов, по его мнению, — истечение срока газового контракта с Россией. Зеленский победил на выборах из-за недовольства действующими властями Украины, выразил мнение Хан.

7 мая Хан и Зеленский провели встречу, в рамках которой избранный президент рассказал о приоритетах в своей работе. «Наш приоритет — не борьба с коррупцией, а победа над ней. Демонополизация в энергетике, деолигархизация в СМИ», — заявил Зеленский. Он также добавил, что курс Украины на интеграцию с Европой является безальтернативным.