Минздрав уточнил данные о состоянии пострадавших в катастрофе SSJ100

В пресс-службе Минздрава сообщили РБК о состоянии пострадавших в катастрофе Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в Шереметьево.

По данным министерства, в центре им. Вишневского по-прежнему находятся четверо пострадавших, один — в тяжелом состоянии. В НИИ им. Склифосовского пребывают четыре члена экипажа в состоянии, близком к удовлетворительному. Еще одна женщина — в стабильно тяжелом состоянии. Кроме того, один получивший травмы пассажир проходил лечение в клинике ФМБА, 13 мая его выпишут, заключили в Минздраве.

По словам министра труда Максима Топилина, выплаты пострадавшим в катастрофе начались 8 мая. Глава Минтранса Евгений Дитрих уточнял , что семьи погибших получат по 9 млн руб., пострадавшие — по 2 млн руб.

5 мая SSJ100 «Аэрофлота» вылетел из Шереметьево в Мурманск, однако через некоторое время вернулся в аэропорт, сообщив о технических неполадках. При посадке самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. Погиб 41 человек из 78 находящихся на борту.