Сотрудница ИНИОН РАН сообщила о новом руководителе института

Пожар в здании ИНИОН РАН рядом с метро «Профсоюзная» произошел в ночь на 31 января 2015 года. Возгорание тушили более 15 часов, огонь уничтожил половину здания — обрушились стена и кровля. Сообщалось, что библиотечный фонд ИНИОН потерял порядка 15% своей коллекции в результате пожара.

После этого сотрудников ИНИОН переселили в бывшее здание Академии сельскохозяйственных наук на улице Кржижановского. В марте РБК стало известно, что в Минобрнауки предложили ИНИОНу отказаться от прав застройщика на сгоревшее здание.