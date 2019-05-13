Сотрудница ИНИОН РАН сообщила о новом руководителе института

Новым временно исполняющим обязанности директора Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) Российской академии наук (РАН) стал Алексей Кузнецов, сообщила в Facebook ведущий научный сотрудник ИНИОНа Оксана Киянская.
«Только что прошло общее собрание, посвященное назначению нового, пятого с момента пожара, врио директора, Кузнецова Алексея Владимировича», — написала она.
По ее словам, Кузнецова представил замглавы Минобрнауки Александр Степанов.
РБК направил запрос в Минобрнауки.
Кузнецов — доктор экономических наук, член-корреспондент РАН. Кроме того, он заместитель директора по научной работе в Институте мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН. В этом же институте Кузнецов руководит Центром европейских исследований.