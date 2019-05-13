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Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Сотрудница ИНИОН РАН сообщила о новом руководителе института

Новым временно исполняющим обязанности директора Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) Российской академии наук (РАН) стал Алексей Кузнецов, сообщила в Facebook ведущий научный сотрудник ИНИОНа Оксана Киянская.

«Только что прошло общее собрание, посвященное назначению нового, пятого с момента пожара, врио директора, Кузнецова Алексея Владимировича», — написала она.

По ее словам, Кузнецова представил замглавы Минобрнауки Александр Степанов.

РБК направил запрос в Минобрнауки.

Кузнецов — доктор экономических наук, член-корреспондент РАН. Кроме того, он заместитель директора по научной работе в Институте мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН. В этом же институте Кузнецов руководит Центром европейских исследований.

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В библиотеке ИНИОН РАН сгорела половина здания

Пожар в здании ИНИОН РАН рядом с метро «Профсоюзная» произошел в ночь на 31 января 2015 года. Возгорание тушили более 15 часов, огонь уничтожил половину здания — обрушились стена и кровля. Сообщалось, что библиотечный фонд ИНИОН потерял порядка 15% своей коллекции в результате пожара.

Общество
Минобрнауки предложило ИНИОНу отказаться от прав на сгоревшее здание

После этого сотрудников ИНИОН переселили в бывшее здание Академии сельскохозяйственных наук на улице Кржижановского. В марте РБК стало известно, что в Минобрнауки предложили ИНИОНу отказаться от прав застройщика на сгоревшее здание.

Теги: ИНИОН, директор
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