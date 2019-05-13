Минтруд уточнил процедуру получения российских пенсий жителями Донбасса

Жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые получат российские паспорта, должны будут зарегистрироваться на территории России для выплаты пенсий. Об этом «РИА Новости» заявил министр труда Максим Топилин.

«Посмотрим, как будет происходить этот процесс», — сообщил министр. Он также заверил, что пенсии для этих людей не станут нагрузкой для российского бюджета.

Ранее РБК пояснили в Пенсионном фонде, что жители Донбасса с российскими паспортами смогут получать пенсии по старости только в случае переезда на постоянное место жительства в Россию. «Пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства. Поэтому получить российский паспорт, остаться жить в ДНР или ЛНР и при этом претендовать на российские пенсии не получится», — указывали в ПФР.

Президент Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства лицам, постоянно проживающим на территориях ДНР и ЛНР. Он назвал упрощенную выдачу российских паспортов вопросом «гуманитарного характера». Правительство Украины признало выданные жителям Донбасса российские паспорта незаконными.