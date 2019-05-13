«Говорит Москва» опубликовала телеграмму Путина по поводу смерти Доренко

Радиостанция «Говорит Москва» на своей странице в Telegram опубликовала телеграмму президента Владимира Путина по поводу смерти журналиста Сергея Доренко.

Президент выразил свои соболезнования и назвал Доренко «ярким и неравнодушным» человеком, который был принципиальным профессионалом. «[Он внес] большой личный вклад в развитие отечественной журналистики», — говорится в телеграмме.

Ранее соболезнования Путина передал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Президент подчеркивал, что «давно был знаком с Доренко».

Журналист погиб при падении с мотоцикла в центре Москвы 9 мая. Вскрытие показало, что у Доренко была гемотампонада — скопление жидкости, препятствующее функционированию сердца. «Говорит Москва» публиковала документы, согласно которым проблемы с сердцем у Доренко были не один год.