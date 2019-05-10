Политика , 16:10
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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким журналиста Сергея Доренко, который умер накануне на 60-м году жизни
Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин «давно был знаком с Доренко», сообщает агентство «РИА Новости». «Он всегда ценил его вклад в развитие отечественной журналистики и его принципиальную позицию», — сказал Песков.
Доренко умер накануне. Во время поездки на мотоцикле ему стало плохо с сердцем. Журналист упал с мотоцикла. Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь, однако спасти Доренко врачам не удалось.
Вскрытие показало, что у покойного была гемотампонада — скопление жидкости, препятствующее функционированию сердца.