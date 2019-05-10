Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким журналиста Сергея Доренко, который умер накануне на 60-м году жизни

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин «давно был знаком с Доренко», сообщает агентство «РИА Новости». «Он всегда ценил его вклад в развитие отечественной журналистики и его принципиальную позицию», — сказал Песков.

Доренко умер накануне. Во время поездки на мотоцикле ему стало плохо с сердцем. Журналист упал с мотоцикла. Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь, однако спасти Доренко врачам не удалось.

Вскрытие показало, что у покойного была гемотампонада — скопление жидкости, препятствующее функционированию сердца.

Сергей Доренко родился в 1959 году в Керчи. В 1991 году он пришел на телевидение. В течение нескольких лет он работал на «Первом канале» «Останкино», в программе «Вести», на CNN. С 1999 по 2000 год он вел программу «Время» на ОРТ, а потом занялся авторской программой. С 2008 по 2013 год он был главным редактором радиостанции «Русская служба новостей», с 2014-го — радиостанции «Говорит Москва».