HBO опубликовал тизер финальной серии «Игры престолов»

Компания HBO выпустила трейлер последней шестой серии финального сезона «Игры престолов». Видео опубликовано в официальном аккаунте сериала в YouTube.

В тизере показаны разрушенная Королевская гавань, а также войска Дейенерис Таргариен. Премьера назначена на 20 мая.

Восьмой сезон «Игры престолов» завершит сериал, начавшийся в 2011 году. Первую серию заключительного сезона посмотрело рекордное количество американцев — 17,4 млн человек. Его первые две серии попали в Сеть до официального релиза. Позже Роскомнадзор заблокировал сайты с нелегальными копиями сериала.