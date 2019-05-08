HBO удалил появившийся в «Игре престолов» стакан из Starbucks

HBO удалил появившийся в «Игре престолов» стакан из Starbucks

Телеканал HBO удалил из нового эпизода сериала «Игра престолов» стакан кофейни Starbucks, на который обратили внимание зрители. Об этом сообщает The Verge.

«HBO незаметно обновил последний эпизод «Игры престолов», чтобы с помощью цифровых технологий убрать кофейную чашку, случайно попавшую в сцену», — говорится в публикации.

Последний сезон «Игры престолов» начал выходить на телеканале HBO с 14 апреля. Всего в нем будет шесть эпизодов. В четвертой серии зрители обратили внимание на случайно забытый на столе рядом с Дейнерис Таргариен стакан с кофе.

После бурного обсуждения в Сети и массового появления мемов на эту тему HBO пошутил: «Латте, появившийся в эпизоде, был ошибкой. Дейнерис заказала травяной чай». В свою очередь исполнительный продюсер шоу Бернадетт Колфилд извинилась за произошедшее в интервью радиостанции WNYC.