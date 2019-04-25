Роскомнадзор заблокировал сайты с пиратскими копиями «Игры престолов»

Роскомнадзор заблокировал 138 сайтов с нелегальными копиями сериала «Игра престолов», премьера финального сезона которого состоялась 15 апреля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, специалисты в ближайшее время заблокируют еще 26 страниц с пиратским контентом. Всего же меры принимаются в отношении 327 интернет-ресурсов.

При этом Роскомнадзор ограничивает доступ не только к пиратским видео, вышедшим ранее, но и еще к не вышедшим в официальный релиз видеоматериалам.

Премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоялась 14 апреля в США, где первую серию посмотрели рекордное число американцев — 17,4 млн. Тем не менее эпизод оказался в Сети до официального релиза. Вторая серия также утекла в интернет до премьерного показа.