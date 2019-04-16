Премьеру 8 сезона «Игры престолов» посмотрело рекордное число американцев

В США первую серию финального сезона сериала «Игра престолов» посмотрело рекордное число зрителей — около 17,4 млн человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление телеканала HBO.

По данным HBO, воскресная телеаудитория в США и зрители приложений HBO GO и HBO NOW по просмотрам побили предыдущий рекорд последней серии седьмого сезона, которую увидели 16,9 млн человек.

Первый эпизод финального сезона попал в топ-10 мировых трендов Twitter вечером 15 апреля. Всего за выходные в соцсети появились более 5 млн твитов и 11 млн упоминаний, посвященных сериалу.

Восьмой сезон будет состоять из шести серий. Эпизоды будут выходить раз в неделю по воскресеньям. Последний выйдет 19 мая.