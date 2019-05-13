WSJ узнала о влиянии Саудовской Аравии и Египта на Трампа по теме Ливии

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 65,08 +0 EUR Бирж. 73,14 +0,29 Brent 70,72 +0,53% USD Нал. 66,30 64,48 EUR Нал. 74,30 72,34 USD ЦБ 65,23 +0,01 EUR ЦБ 73,09 +0,01 EUR/USD 1,1234 +0,0035 BTC/USD Бирж. 7 025,10 +42,70 IMOEX 2 514,87 -1,16% RTSI 1 213,79 -1,56% DJIA 25 942,37 +0,44% Nasdaq 7 916,94 +0,08%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Pfizer $48 (+19,61%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Pfizer $48 (+19,61%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 65,23 (+0,01) Quote, 08 мая, 12:40
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 73,09 (+0,01) Quote, 08 мая, 12:40
В Коста-Рике и Панаме произошли землетрясения Общество, 06:40 Помпео отменил визит в Москву в рамках своей поездки в Россию Политика, 06:23 Власти Шри-Ланки заблокировали соцсети из-за нападений на мусульман Общество, 06:10 WSJ узнала о влиянии Саудовской Аравии и Египта на Трампа по теме Ливии Политика, 05:37 СМИ узнали об аресте «покровителя» из ФСБ по делу о хищениях у спецслужбы Общество, 05:25 Губернатор Приморья назвал сроки освобождения косаток и белух Общество, 05:05 Трамп заявил о контроле над торговыми отношениями США с Китаем Политика, 04:33 Власти Эквадора решили передать вещи Ассанжа США Общество, 04:09 Вылетевший в Самару SSJ-100 «Аэрофлота» вернулся в Москву Общество, 03:33 Неизвестный устроил стрельбу около отеля Трампа во Флориде Общество, 03:25 В Литве определились соперники на второй тур президентских выборов Политика, 02:52 В Каталонии 25 человек пострадали в массовой аварии Общество, 02:51 Премьер Литвы пообещал уйти в отставку из-за поражения на выборах Политика, 02:10 Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге Общество, 01:31
Политика ,  
0 
WSJ узнала о влиянии Саудовской Аравии и Египта на Трампа по теме Ливии

Лидеры Саудовской Аравии и Египта повлияли на американского президента Дональда Трампа, чтобы изменить политику США по Ливии. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси уговорили Трампа поддержать ливийского фельдмаршала Халифу Хафтара, который хочет завоевать Триполи.

Политика
США потребовали от Хафтара немедленно прекратить наступление на Триполи

Газета отмечает, что спустя неделю после разговора Трамп позвонил Хафтару, с которым они обсудили установление демократии в Ливии и борьбу с терроризмом. WSJ подчеркивает, что ранее Вашингтон поддерживал признанное ООН правительство Ливии.

В начале апреля Ливийская национальная армия Хафтара начала наступление на Триполи. Фельдмаршал заявлял, что намерен бороться с «террористами». Тогда начались первые столкновения с войсками правительства, возглавляемого премьер-министром Фаизом Сараджем. При этом госсекретарь США Майк Помпео призывал Хафтара прекратить военные операции.

Теги: Дональд Трамп, Ливия, Саудовская Аравия, Египет
Материалы по теме
Белый дом ответил на публикацию о содержании беседы Трампа с Хафтаром
Политика
Армия Хафтара объявила о планах нового наступления на Триполи
Политика
Силы правительства Ливии оттеснили армию Хафтара в Триполи
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter