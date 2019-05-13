WSJ узнала о влиянии Саудовской Аравии и Египта на Трампа по теме Ливии

WSJ узнала о влиянии Саудовской Аравии и Египта на Трампа по теме Ливии

Лидеры Саудовской Аравии и Египта повлияли на американского президента Дональда Трампа, чтобы изменить политику США по Ливии. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси уговорили Трампа поддержать ливийского фельдмаршала Халифу Хафтара, который хочет завоевать Триполи.

Газета отмечает, что спустя неделю после разговора Трамп позвонил Хафтару, с которым они обсудили установление демократии в Ливии и борьбу с терроризмом. WSJ подчеркивает, что ранее Вашингтон поддерживал признанное ООН правительство Ливии.

В начале апреля Ливийская национальная армия Хафтара начала наступление на Триполи. Фельдмаршал заявлял, что намерен бороться с «террористами». Тогда начались первые столкновения с войсками правительства, возглавляемого премьер-министром Фаизом Сараджем. При этом госсекретарь США Майк Помпео призывал Хафтара прекратить военные операции.