Путин сообщил о своих мыслях и чувствах во время акции «Бессмертный полк»

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 65,08 +0 EUR Бирж. 73,14 +0,29 Brent 70,72 +0,53% USD Нал. 66,19 64,65 EUR Нал. 74,21 72,53 USD ЦБ 65,23 +0,01 EUR ЦБ 73,09 +0,01 EUR/USD 1,1234 +0,0035 BTC/USD Бирж. 7 054,95 -104,65 IMOEX 2 514,87 -1,16% RTSI 1 213,79 -1,56% DJIA 25 942,37 +0,44% Nasdaq 7 916,94 +0,08%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Pfizer $48 (+19,61%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Pfizer $48 (+19,61%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 65,23 (+0,01) Quote, 08 мая, 12:40
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 73,09 (+0,01) Quote, 08 мая, 12:40
Путин сообщил о своих мыслях и чувствах во время акции «Бессмертный полк» Общество, 23:04 Минюст проверит более половины политических партий России Политика, 22:41 МВД Мордовии объяснило одинаковые портреты на акции «Бессмертный полк» Общество, 22:30 Илона Маска вызвали в суд по делу о клевете на спасшего детей в Таиланде Общество, 22:09 Путин проведет серию совещаний по ОПК в новом формате Политика, 22:05 Неизвестные напали на четыре торговых судна у берегов ОАЭ Общество, 21:40 «Зенит» получил на вечное хранение кубок чемпиона России по футболу Общество, 21:37 Три голевые передачи Дзюбы помогли «Зениту» обыграть ЦСКА Спорт, 21:35 РПЛ назвала дату первого матча на новом стадионе «Динамо» Общество, 21:05 8 лайфхаков для модного онлайн-шопинга РБК и KUPIVIP.RU, 20:55 Шесть человек погибли при атаке на католическую церковь в Буркина-Фасо Общество, 20:31 В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА Общество, 20:15 В Париже активисты вылили на ступени дворца Шайо 300 литров «крови» Общество, 19:52 Иран пригрозил США «ударом в голову» из-за авианосца в Персидском заливе Политика, 19:48
Общество ,  
0 
Путин сообщил о своих мыслях и чувствах во время акции «Бессмертный полк»

Президент России Владимир Путин рассказал о своих мыслях и чувствах во время участия в шествии «Бессмертного полка». Об этом он сообщил в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин», показанном на телеканале «Россия 1».

«Знаете ко мне какая мысль пришла? Он не мог этого сделать, но я хотя бы портрет его пронесу, он этого заслужил», — сказал он, добавив, что такие чувства, наверное, испытывают сотни тысяч людей, которые проносят фотографии своих родных в шествии.

Фотогалерея 
Как Москва отпраздновала День Победы. Фоторепортаж

Путин рассказал, что его отец не мог участвовать в параде Победы в 1945 году, у него был осколок гранаты в ноге и он хромал. Президент отметил, что такие как он, «простые солдаты», добывали победу огромной ценой.

По мнению главы государства, шествие «Бессмертного полка» будет проходить в России еще долгие годы, так как Великая Отечественная война затронула практически каждую семью в стране. Он также назвал победу в ней «огромным триумфом нашего народа».

Фотогалерея 
Акция «Бессмертный полк» в Москве. Фоторепортаж

9 мая в акции «Бессмертный полк» в Москве поучаствовали около 700 тыс. человек, в по всей России — 10 млн. граждан. Во главе колонны прошли Владимир Путин и народный артист СССР Василий Лановой. Участники шествия несли фотографии своих родственников-фронтовиков. Путин принял участие в акции в пятый раз.

Теги: Владимир Путин, «Бессмертный полк»
Материалы по теме
МВД сообщило о 10 млн участников «Бессмертного полка» во всей стране
Общество
В МВД оценили число участников акции «Бессмертный полк» в Москве
Общество
Путин и Лановой прошли во главе колонны на акции «Бессмертный полк»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter