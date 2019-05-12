Путин сообщил о своих мыслях и чувствах во время акции «Бессмертный полк»

Путин сообщил о своих мыслях и чувствах во время акции «Бессмертный полк»

Президент России Владимир Путин рассказал о своих мыслях и чувствах во время участия в шествии «Бессмертного полка». Об этом он сообщил в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин», показанном на телеканале «Россия 1».

«Знаете ко мне какая мысль пришла? Он не мог этого сделать, но я хотя бы портрет его пронесу, он этого заслужил», — сказал он, добавив, что такие чувства, наверное, испытывают сотни тысяч людей, которые проносят фотографии своих родных в шествии.

Путин рассказал, что его отец не мог участвовать в параде Победы в 1945 году, у него был осколок гранаты в ноге и он хромал. Президент отметил, что такие как он, «простые солдаты», добывали победу огромной ценой.

По мнению главы государства, шествие «Бессмертного полка» будет проходить в России еще долгие годы, так как Великая Отечественная война затронула практически каждую семью в стране. Он также назвал победу в ней «огромным триумфом нашего народа».