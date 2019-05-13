Минздрав назвал число выявленных вич-инфицированных в 2018 году

Согласно данным государственной статистики, в минувшем году общее число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в России составило 896 075 человек. Об этом говорится в пресс-релизе Минздрава, поступившем в РБК.

Обследование на ВИЧ-инфекцию прошли 37,9 млн человек (25,8% от общего населения страны). «Количество обследованных ежегодно увеличивается на 2 млн человек, тогда как число новых случаев ВИЧ-инфекции в стране снижается», — говорится в сообщении.

В начале апреля РБК ознакомился со справкой, подготовленной Федеральным научно-методическим центром по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора, в которой говорилось, что число живущих в России граждан с диагнозом ВИЧ превысило 1 млн человек. При этом в справке организации по итогам третьего квартала 2018 года сообщалось, что число россиян, живущих с диагнозом ВИЧ, составляет 998 037 человек.

8 мая Роспотребнадзор со ссылкой на данные Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД сообщил, что около 25% ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своем диагнозе.