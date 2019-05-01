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Минздрав предложил запретить отрицать существование ВИЧ-инфекции
Отрицание «нередко приводят к смертям», считают в министерстве. Ответственность за нарушение запрета в проекте не прописана, но в пояснительной записке есть ссылка на закон о блокировке противоправной информации в интернете
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликовано предложение дополнить российское законодательство положением, запрещающим распространять недостоверную информацию о влиянии ВИЧ-инфекции на здоровье человека.

С предложением выступило Министерство здравоохранения. Публичное обсуждение стартовало 30 апреля и продлится до 3 июня.

Минздрав предлагает дополнить федеральный закон «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». В случае, если проект будет утвержден, в нем появится новая статья 4.1. Она запретит:

  • Распространять «недостоверную информацию» о влиянии ВИЧ-инфекции на здоровье человека;
  • Призывать отказываться от диагностики, профилактики или лечения инфекции.

Под недостоверной информации Минздрав предлагает понимать:

  • Отрицание факта существования ВИЧ-инфекции;
  • Отрицание связи между инфекцией и синдромом приобретенного иммунодефицита;
  • Отрицание наличия эффективных способов профилактики и лечения ВИЧ-инфекции.

В подготовленном проекте нет положений о том, что может грозить за нарушение предложенных запретов.

Однако из пояснительной записки следует, что в случае, если поправки будут приняты, в суд с жалобами на дезинформацию о ВИЧ сможет обращаться прокуратура с просьбой признать информацию запрещенной. В записке Минздрав также упоминает единый реестр сайтов с запрещенной информацией, который ведет Роскомнадзор.

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В случае, если суд согласится с прокурором, решение подлежит «немедленному исполнению», говорится в записке.

«Беременные женщины, отрицающие существование ВИЧ, отказываются от проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции, и после рождения ребенка уклоняются от обследования и лечения ВИЧ-инфекции, что ведет к увеличению числа детей с ВИЧ-инфекцией и повышению смертности среди них», — приводит Минздрав пример негативных последствий отрицания ВИЧ-инфекции.

В начале апреля центр по борьбе со СПИДом Роспотребнадзора подсчитал, что в России живет более миллиона граждан с диагнозом ВИЧ. Еще 318,8 тыс. к концу 2018 года умерли, то есть почти четверть от всех зарегистрированных ВИЧ-инфицированных в стране. Самыми пораженными регионами страны эксперты признали Оренбургскую, Самарскую, Кемеровскую, Иркутскую и Свердловскую области.
Автор: Андрей Гатинский
Теги: ВИЧ-инфицированные, Минздрав
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