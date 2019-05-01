Минздрав предложил запретить отрицать существование ВИЧ-инфекции

Отрицание «нередко приводят к смертям», считают в министерстве. Ответственность за нарушение запрета в проекте не прописана, но в пояснительной записке есть ссылка на закон о блокировке противоправной информации в интернете

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На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликовано предложение дополнить российское законодательство положением, запрещающим распространять недостоверную информацию о влиянии ВИЧ-инфекции на здоровье человека.

С предложением выступило Министерство здравоохранения. Публичное обсуждение стартовало 30 апреля и продлится до 3 июня.

Минздрав предлагает дополнить федеральный закон «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». В случае, если проект будет утвержден, в нем появится новая статья 4.1. Она запретит:

Распространять «недостоверную информацию» о влиянии ВИЧ-инфекции на здоровье человека;

Призывать отказываться от диагностики, профилактики или лечения инфекции.

Под недостоверной информации Минздрав предлагает понимать: