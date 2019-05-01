Минздрав предложил запретить отрицать существование ВИЧ-инфекции

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликовано предложение дополнить российское законодательство положением, запрещающим распространять недостоверную информацию о влиянии ВИЧ-инфекции на здоровье человека.
С предложением выступило Министерство здравоохранения. Публичное обсуждение стартовало 30 апреля и продлится до 3 июня.
Минздрав предлагает дополнить федеральный закон «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». В случае, если проект будет утвержден, в нем появится новая статья 4.1. Она запретит:
- Распространять «недостоверную информацию» о влиянии ВИЧ-инфекции на здоровье человека;
- Призывать отказываться от диагностики, профилактики или лечения инфекции.
Под недостоверной информации Минздрав предлагает понимать: