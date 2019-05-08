Роспотребнадзор подсчитал не знающих о своем диагнозе россиян с ВИЧ

По данным Роспотребнадзора, около 25% ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своем диагнозе. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

На сегодняшний день в мире насчитывается более 36,9 млн человек, живущих с ВИЧ, сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на данные Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД. Из них о своем положительном статусе знают 75%, остальные не подозревают о диагнозе. Из-за заболеваний, связанных с ВИЧ и СПИД, умерли более 35 млн человек, отмечает ведомство.

Согласно данным, представленным в апреле Федеральным научно-методическим центром по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора, по состоянию на конец 2018 года в России было более миллиона граждан с диагнозом ВИЧ. Как сообщала организация, на конец декабря умерли 24% от числа всех зарегистрированных ВИЧ-инфицированных в стране. Ведущей причиной летальных исходов был туберкулез.

Как ранее подсчитал РБК, по смертности от ВИЧ среди российских регионов в 2018 году лидировали Кемеровская, Иркутская и Свердловская области. В начале мая Минздрав предложил запретить распространение недостоверной информации о влиянии ВИЧ-инфекции на здоровье человека. Как сообщило министерство, отказ от обследования, проведения профилактики передачи ВИЧ-инфекции и лечения нередко приводит к летальным исходам.