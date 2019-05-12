МВД Мордовии объяснило одинаковые портреты на акции «Бессмертный полк»

В пресс-службе МВД по Мордовии объяснили, почему глава ведомства Юрий Арсентьев, прокурор Александр Филимонов и епископ Вениамин пронесли портреты одного и того же ветерана на акции «Бессмертный полк». Об этом сообщает «РИА Новости».

«Это не путаница. Просто наш руководитель дал возможность нести портрет своего деда своим друзьям», — пояснили в пресс-службе.

В МВД отметили, что изображенный на табличках ветеран с фамилией Кудашкин является дедушкой Арсентьева. При этом в ведомстве затруднились объяснить, почему на плакатах с ветераном были написаны разные имена.

СМИ обратили внимание на то, что Арсентьев, Филимонов и епископ Вениамин участвовали в акции «Бессмертный полк» с портретами, на которых был изображен один и тот же ветеран, вечером 11 мая. При этом под фотографией ветерана были написаны разные имена. В руках у Арсентьева был плакат с именем Кудашкина Матвея Андреевича, а Филимонов нес плакат с именем Кудашкина Андрея Матвеевича.