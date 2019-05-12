В Мордовии силовики пронесли одинаковые фото на акции «Бессмертный полк»

В Мордовии во время акции «Бессмертный полк» глава республиканского МВД Юрий Арсентьев, а также прокурор Александр Филимонов и мордовский епископ Вениамин пронесли фото одного и того же ветерана, однако их таблички были подписаны по-разному. Первыми на это обратили внимание «Открытые медиа» и портал Ya62.ru.

Как отмечается в материалах, изначально фотографии с участвующими в «Бессмертном полку» силовиками были опубликованы в группе «МВД по Республике Мордовия» во «ВКонтакте», однако позднее эта запись была удалена. Согласно сохраненным скрин-шотам, в руках Арсентьева был плакат с именем «Матвея Андреевича Кудашкина», а Филимонов нес плакат с именем «Кудашкин Андрей Матвеевич».

Как сообщают «Открытые медиа», вероятнее всего, речь идет о Кудашкине Матвее Андреевиче. Он родился в Мордовии в 1905 году. В 1986 году его наградили орденом Отечественной войны II степени.

Вечером 9 мая официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что всего на территории России в рамках акции «Бессмертный полк» прошло 3700 мероприятий. Общее количество участников в правоохранительных органах оценили в 10 млн. Одна из самых массовых акций, по ее словам, прошла в Москве — более 700 тыс. человек.