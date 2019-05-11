Адвокат Бутиной сообщил о переводе россиянки в другую тюрьму США

Россиянку Марию Бутину перевели из тюрьмы в Александрии, пишет «РИА Новости» со ссылкой на ее адвоката Роберта Дрисколла.

По его словам, россиянка уже покинула изолятор, однако ее точное местоположение неизвестно. «Пока не знаем, куда [перевели]», — отметил юрист.

В конце апреля Бутина получила 18 месяцев колонии за работу в качестве незарегистрированного иностранного агента. В срок лишения свободы было зачтено ее ожидание приговора под стражей (почти девять месяцев). Отмечалось, что ее должны перевести из Александрии в федеральную тюрьму.

Президент Владимир Путин объяснял приговор желанием США «спасти лицо», так как Бутиной «предъявить-то нечего». Россиянка выйдет на свободу в начале ноября 2019 года.