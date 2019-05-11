Порошенко прокомментировал свой допрос по делу о гибели людей на Майдане

Порошенко прокомментировал свой допрос по делу о гибели людей на Майдане

Действующий президент Украины Петр Порошенко на странице в Twitter прокомментировал свой допрос по делу о гибели людей на Майдане.

Порошенко выразил надежду, что его показания помогут завершить следствие. Все виновные обязательно должны быть наказаны, подчеркнул президент.

10 мая глава Украины давал показания о гибели нескольких десятков активистов во время событий 18–19 февраля 2014 года в центре Киева. Погибших впоследствии назвали «Небесной сотней». Изначально допрос должен был состояться 7 мая, но Порошенко на него не явился. Кроме того, действующий президент отвечал на вопросы следствия по этому делу в 2016 году, однако тогда не подписал протокол допроса.

Порошенко ранее утверждал, что во время столкновений на Майдане находился в гуще событий и лично переносил тела погибших. При этом экс-советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Илья Кива заявлял, что во время этих событий президент и мэр Киева Виталий Кличко «пьянствовали».