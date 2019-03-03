Сирийская армия отбила вторую за сутки массированную атаку боевиков

Террористы атаковали позиции армии Сирии в провинции Латакия. Нападение было совершено в районе Джебаль Аль-Калаа, сообщает агентство SANA со ссылкой на источник.

Правительственные военные смогли отразить массированную атаку и уничтожить технику и вооружение боевиков.

«Нападение боевиков было внезапным, но сирийские военнослужащие дали отпор противнику и нанесли ему потери», — сообщил военный источник агентства.

Бой продолжался целый час, в результате были ликвидированы несколько террористов. При отражении атаки получили ранения двое солдат.

Нападение террористов на военнослужащих в Сирии стало вторым за сутки. Ранее, в ночь на 3 марта, боевики атаковали позиции армии в провинции Хама, воспользовавшись непогодой. Потери понесли обе стороны, при этом, число погибших не уточняется.

На этой неделе потери военных составили 20 человек. Среди мирного населения есть погибшие и раненые.

В январе текущего года Минобороны России сообщило о нападении боевиков на сирийских военных в провинции Идлиб. Террористы смогли вклиниться в оборону сирийской армии «на глубину до 1,5 км», но их удалось отбросить, сообщил начальник центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Соломатин.

По его словам, в районе Абу-Духур напавшие планировали использовать «смертника на джихадмобиле», но его удалось уничтожить. В районе Абу-Шарджа сирийские военные также сорвали атаку боевиков, и те отошли на исходные позиции.