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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
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Война в Сирии ,  
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Сирийская армия отбила вторую за сутки массированную атаку боевиков

Террористы атаковали позиции армии Сирии в провинции Латакия. Нападение было совершено в районе Джебаль Аль-Калаа, сообщает агентство SANA со ссылкой на источник.

Правительственные военные смогли отразить массированную атаку и уничтожить технику и вооружение боевиков.

«Нападение боевиков было внезапным, но сирийские военнослужащие дали отпор противнику и нанесли ему потери», — сообщил военный источник агентства.

Бой продолжался целый час, в результате были ликвидированы несколько террористов. При отражении атаки получили ранения двое солдат.

Нападение террористов на военнослужащих в Сирии стало вторым за сутки. Ранее, в ночь на 3 марта, боевики атаковали позиции армии в провинции Хама, воспользовавшись непогодой. Потери понесли обе стороны, при этом, число погибших не уточняется.

На этой неделе потери военных составили 20 человек. Среди мирного населения есть погибшие и раненые.

В январе текущего года Минобороны России сообщило о нападении боевиков на сирийских военных в провинции Идлиб. Террористы смогли вклиниться в оборону сирийской армии «на глубину до 1,5 км», но их удалось отбросить, сообщил начальник центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Соломатин.

По его словам, в районе Абу-Духур напавшие планировали использовать «смертника на джихадмобиле», но его удалось уничтожить. В районе Абу-Шарджа сирийские военные также сорвали атаку боевиков, и те отошли на исходные позиции.

Теги: Сирия, военные, атака, террористы
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