Армия Сирии нанесла удары по позициям боевиков «ан-Нусры» в Идлибе

Правительственные войска сирийской армии в районе Абу-Духур на востоке провинции Идлиб нанесли удары по позициям террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) после атак со стороны боевиков. Об этом сообщает агентство SANA.



Подразделения сирийской армии нанесли точечные артиллерийские и ракетные удары по укрытиям и группам террористов в городе Хан-Шейхуне и Кафр-Зите.

В результате ударов среди боевиков жертвы и пострадавшие, при этом точное число погибших и раненых не называется.

3 марта сирийские военные смогли отразить массированную атаку в сирийской провинции Латакия. Бой продолжался целый час, в результате были ликвидированы несколько террористов. При отражении атаки получили ранения двое солдат.