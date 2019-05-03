В Раду внесли законопроект с датой инаугурации Зеленского

Владимир Зеленский сможет распустить парламент, где удерживает лидерство блок Порошенко, только если его инаугурация пройдет до 27 мая. В соответствии с законопроектом, направленным в Раду, он примет полномочия 19 мая

Фото: Пресс-служба Верховной рады Украины

Внефракционный депутат Сергей Мищенко внес в Верховную раду Украины законопроект о проведении торжественного заседания парламента в честь инаугурации нового президента страны. Заседание должно пройти 19 мая.

«Проект постановления о проведении торжественного заседания Верховной рады Украины, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины (19 мая 2019 года)» — так озаглавлен документ.

Сейчас большинство мест в украинском парламенте занимает партия президента Петра Порошенко — «Блок Петра Порошенко». Новые выборы в Верховную раду должны пройти в октябре 2019 года. В соответствии с украинским законодательством президент страны имеет право распустить парламент не позднее чем за шесть месяцев до новых выборов. Таким образом, избранный президент Владимир Зеленский, возглавляющий партию «Слуга народа», может распустить Раду только в том случае, если его официальное вступление в должность пройдет в срок до 27 мая.

27 апреля спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков сообщил, что возможность роспуска Рады не исключена. Причиной этого он назвал то, что в парламенте не сформирована коалиция. «Коалиция состоит из двух фракций. В этих фракциях не хватает народных депутатов, то есть их там меньше чем 226», — сказал он. Представитель штаба Зеленского рассказал, что различные организации обращались к спикеру Рады Андрею Парубию с просьбой предоставить поименный список депутатов, входящих в коалицию, но не получили ответа. «Кстати, это нарушение действующего законодательства. Поэтому прецедент того, что роспуск может иметь место, есть», — отметил он.

Владимир Зеленский обвинял ЦИК Украины в преднамеренном затягивании официального подведения итогов выборов с целью отсрочить его инаугурацию. «ЦИК затягивает официальное оглашение результатов, чтобы Верховная рада могла затянуть назначение даты инаугурации. Чтобы инаугурация была после 27 мая. Зачем? Чтобы у президента Зеленского не было возможности думать о роспуске Верховной рады», — говорил он.