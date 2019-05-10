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Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
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Порошенко попросил Меркель усилить санкции против России
В день заседания международного трибунала по делу украинских моряков Порошенко и Меркель переговорили по телефону. Президент Украины обратился к канцлеру с призывом усилить санкции против России и оказать давление на Москву
Фото: Пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба украинского президента. В разговоре они обсудили усиление давления на Россию.

Порошенко поблагодарил канцлера за поддержку Киева и внимание к вопросу территориальной целостности Украины. «Глава государства особо отметил всестороннюю поддержку Украины со стороны федерального правительства ФРГ и лично федерального канцлера, включая внедрение реформ, в частности децентрализации, усиления институтов правового государства, поддержку Украины на евроинтеграционном пути», — сообщили в пресс-службе.

Петр Порошенко призвал Меркель усилить давление на Россию в свете проходящего в Гамбурге заседания Международного морского трибунала по делу украинских моряков, задержанных во время инцидента в Керченском проливе. Кроме того, президент Украины предложил Меркель поддержать ужесточение санкций против Москвs из-за раздачи российских паспортов жителям Донбасса.

В преддверии скорого ухода Порошенко с поста президента Ангела Меркель в разговоре «отметила личную роль Петра Порошенко в демократичности выборов и во внедрении реформ на Украине в течение последних пяти лет». При этом Меркель выразила надежду, что новые власти страны сохранят преемственность во внешней политике.

Общество
Киев в трибунале потребовал от России отпустить моряков

На заседании Международного морского трибунала в Гамбурге Украина требует от России освободить всех 24 моряков, арестованных за незаконное пересечение государственной границы. Власти Украины считают их военнопленными. После победы на президентских выборах Владимир Зеленский заявлял, что возвращение моряков на Украину станет его основной целью. «Кроме минских договоренностей, у нас задача номер один — вернуть наших всех заключенных, всех моряков», — говорил он. Об арестованных моряках он напомнил и во время выражения соболезнований в связи с гибелью людей в катастрофе в Шереметьево.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Петр Порошенко, Ангела Меркель, международный трибунал, Санкции
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