Порошенко попросил Меркель усилить санкции против России

В день заседания международного трибунала по делу украинских моряков Порошенко и Меркель переговорили по телефону. Президент Украины обратился к канцлеру с призывом усилить санкции против России и оказать давление на Москву

Фото: Пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба украинского президента. В разговоре они обсудили усиление давления на Россию.

Порошенко поблагодарил канцлера за поддержку Киева и внимание к вопросу территориальной целостности Украины. «Глава государства особо отметил всестороннюю поддержку Украины со стороны федерального правительства ФРГ и лично федерального канцлера, включая внедрение реформ, в частности децентрализации, усиления институтов правового государства, поддержку Украины на евроинтеграционном пути», — сообщили в пресс-службе.

Петр Порошенко призвал Меркель усилить давление на Россию в свете проходящего в Гамбурге заседания Международного морского трибунала по делу украинских моряков, задержанных во время инцидента в Керченском проливе. Кроме того, президент Украины предложил Меркель поддержать ужесточение санкций против Москвs из-за раздачи российских паспортов жителям Донбасса.

В преддверии скорого ухода Порошенко с поста президента Ангела Меркель в разговоре «отметила личную роль Петра Порошенко в демократичности выборов и во внедрении реформ на Украине в течение последних пяти лет». При этом Меркель выразила надежду, что новые власти страны сохранят преемственность во внешней политике.