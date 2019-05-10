AP сообщило о прибытии бомбардировщиков B-52 США на авиабазу в Катар

AP сообщило о прибытии бомбардировщиков B-52 США на авиабазу в Катар

На авиабазу в Катар прибыла группа американских бомбардировщиков B-52, которую Белый дом распорядился отправить в Персидский залив в связи с предполагаемой угрозой со стороны Ирана. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По данным агентства, Центральное командование ВВС США опубликовало изображения, согласно которым бомбардировщики B-52H Stratofortress прибыли на авиабазу Эль-Удейд вечером 9 мая.

По данным ВВС, еще несколько B-52 приземлились в юго-западной части Азиатского региона. Точное местоположение не было названо, однако агентство предположило, что речь может идти о базе Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах.

Белый дом 6 мая распорядился направить на Ближний Восток авианосец ВМС США «Авраам Линкольн» вместе с сопровождающими его кораблями и группой бомбардировщиков, чтобы «чтобы послать ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму».