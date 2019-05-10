Туск выразил надежду на «последовательный проевропейский курс» Зеленского

Глава Евросовета Дональд Туск ожидает последовательности от политического курса избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил агентству УНН в рамках неформального саммита ЕС в Румынии.

«Я слышал четкие заявления Зеленского о том, что он готов продолжать европейскую интеграцию, — сказал Туск. — Я надеюсь, он будет последовательным».

При этом глава Евросовета отметил, что ему нужно больше времени для того, чтобы оценить это намерение. Ситуацию на Украине после президентских выборов оценивать также рано, считает он.

В конце апреля Туск рассказал, что провел с Зеленским телефонный разговор, во время которого «заверил его в неизменной поддержке Украины Евросоюзом».