Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»

Журналист и публицист Александр Невзоров в своем Instagram-аккаунте отреагировал на смерть Сергея Доренко.

По мнению Невзорова, «Доренко можно только позавидовать»: «отличная смерть, на хорошей скорости и на очень классном мотике». Он добавил, что если бы Доренко «предложили на выбор штук пять разных смертей», он выбрал бы именно эту.

Как заявил Невзоров, «судьба настоящих динозавров — вымирать, даже цирковых динозавров СМИ». По его словам, те освобождают место для «шоу лилипутов», среди которых есть «очень крупные карлики типа Соловьева». «Быть карликом стало модно, <…> но он не уменьшился, чтобы вписаться в компанию карликов», — заявил Невзоров. При этом журналист отметил, что они с Доренко «всегда терпеть друг друга не могли».

Журналист Сергей Доренко умер вечером 9 мая в Москве. 59-летний ведущий упал с мотоцикла на Николоямской улице. Как сообщили источники информагентств, ДТП произошло из-за того, что за рулем у него остановилось сердце. По их данным, смерть наступила от естественных причин, а полученные во время аварии травмы не имели критического характера.