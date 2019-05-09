Экс-президент Бразилии Темер прибыл в полицию после решения о его аресте

Экс-президент Бразилии Темер прибыл в полицию после решения о его аресте

Бывший президент Бразилии Мишел Темер прибыл в штаб-квартиру федеральной полиции Сан-Паулу после того, как суд постановил вернуть его под арест на время следствия по ряду дел о коррупционных скандалах, сообщает телеканал Globo.

Защита Темера намерена подать ходатайство о содержании политика в полицейском участке в Сан-Паулу, а не в Рио-де-Жанейро, где он провел несколько дней после его предыдущего задержания в марте.

8 мая федеральный суд в Рио-де-Жанейро отклонил апелляцию адвокатов Темера и подтвердил обоснованность ареста экс-президента 21 марта. Как считает гособвинение, политик, находясь на свободе, может оказать влияние на ход расследования о коррупции при строительстве атомной электростанции «Ангра-3». В частности, его обвиняют в получении взятки в обмен на заключение коммерческих контрактов при строительстве АЭС.

В декабре прошлого года, когда Темер еще был главой государства, генпрокурор Бразилии предъявил ему обвинения в отмывании денег и коррупционных преступлениях.