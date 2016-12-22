Полиция представила доказательства вины президента Бразилии в коррупции

Полиция Бразилии отправила отчет в Федеральный Верховный суд (ФВС) страны, в котором содержатся доказательства получения бразильским президентом Мишелом Темером взяток от строительной компании Odebrecht. Об этом сообщает телеканал Globo.

На основе этих данных полиция заявляет, что действующий глава государства причастен к коррупции и отмыванию денег. Кроме того, правоохранительные органы просят начать расследование в отношении Темера.

Документ был отправлен генпрокурору страны. Теперь он должен будет решить, предъявлять ли обвинения Темеру.

Это уже третья попытка предъявить обвинения Мишелу Темеру. В двух предыдущих случаях генпрокуратура отказывала в возбуждении дел. В частности, в июне 2017 года президента заподозрили в получении взятки в размере порядка $150 тыс. от мясоперерабатывающей компании JBS. В октябре комитет по конституции и правосудию нижней палаты парламента Бразилии проголосовал против выдвижения обвинения Темеру.