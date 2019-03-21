В Сан-Паулу задержали экс-президента Бразилии Мишела Темера

В Бразилии задержали экс-президента страны Мишела Темера, сообщает Globo.

По данным портала, его задержали в Сан-Паулу и повезли в аэропорт, откуда его на полицейском самолете доставят в Рио-де-Жанейро. Задержание было проведено в рамках операции Lava Jato («Автомойка»), которая включает в себя дела против ряда чиновников и служащих госкомпаний.

Кроме того, выдан ордер на арест Веллингтона Морейры Франко, экс-министра энергетики и помощника Темера и еще шести человек.

Reuters со ссылкой на прокуроров уточняет, что Темера задержали в рамках расследования о коррупции при строительстве АЭС.