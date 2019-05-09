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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+18,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
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Суд в Бразилии постановил вернуть под стражу экс-президента Темера

Федеральный суд в Рио-де-Жанейро постановил вернуть под стражу экс-президента Бразилии Мишела Темера на время следствия по ряду дел о коррупционных скандалах. Об этом сообщает телеканал Globo.

Таким образом суд подтвердил обоснованность ареста Темера 21 марта, который впоследствии оспорили адвокаты политика.

В прокуратуре считают, что, оставаясь на свободе, экс-президент страны может повлиять на ход следствия в рамках расследования о коррупции при строительстве АЭС. В частности, речь идет об обвинениях в получении Темером взятки в размере 1 млн реалов (более $260 тыс. ) через доверенных лиц в обмен на заключение коммерческих контрактов при строительстве атомной электростанции «Ангра-3».

Политика
Генпрокурор обвинила президента Бразилии в коррупции и отмывании денег

Бывшему президенту Бразилии неоднократно пытались предъявить обвинения. Так, в сентябре полиция передала генпрокурору отчет с доказательствами того, что Темер получал взятки от строительной кампании Odebrecht. В июне 2017-го президента заподозрили в получении взятки на сумму около $150 тыс. от мясоперерабатывающей компании JBS, однако комитет нижней палаты парламента проголосовал против выдвижения обвинений.

На президентских выборах в Бразилии, которые прошли в октябре 2018 года, победу одержал представитель Социал-либеральной партии Жаир Болсонару. 1 января он принял присягу и вступил в должность главы государства.

Теги: Бразилия, Президент, коррупция, Мишел Темер
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