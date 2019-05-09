Светлана Сорокина напомнила об «информационном киллере» Сергее Доренко

Телеведущая Светлана Сорокина в беседе с РБК прокомментировала гибель журналиста Сергея Доренко.

«Я очень давно не общалась с Сергеем, но мы знакомы с начала 90-х, еще с «Вестей». Мы не пересекались с момента его работы на «Эхо Москвы». [Он] был из людей, которых трудно забыть, он был очень ярким и своеобразным, и это не имеет отношения к совпадению или не совпадению наших взглядов», — рассказала Сорокина.

По ее словам, впоследствии Доренко начали называть «информационным киллером», и хотя многие «ужасались» его действиям, они были «безумно яркими». «Поверить не могу, что так все завершилось», — заключила Сорокина.

Материал дополняется