В московском Кузьминском парке из-за грозы упало дерево

В Москве, на территории Кузьминского лесопарка, из-за ухудшения погоды упало дерево, сообщили РБК в пресс-службе префектуры ЮВАО.

В ведомстве уточнили, что двоим людям была оказана оперативная медицинская помощь, однако серьезно никто не пострадал.

Ранее в МЧС предупреждали, что 9 мая в Москве до 21:00 ожидаются гроза и усиление ветра до 12–17 м/с. Из-за неблагоприятных погодных условий, в частности, был отменен пролет авиации на параде Победы. Президент Владимир Путин поддержал это решение, отметив, что рисковать безопасностью летчиков и людей на земле нет необходимости.