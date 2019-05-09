Синоптики объяснили причину отмены воздушной части парада в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос «Евгений Тишковец рассказал РБК, что причиной отмены воздушной части парада Победы в Москве стала низкая слоистая облачность.

Он сообщил, что в Подмосковье, где должна была собираться авиация, наблюдалась сплошная 10-бальная облачность, чьи нижние края провисали до 90–150 м. Тишковец добавил, что такая ситуация «поставила крест» на безопасном групповом полете. При этом в Москве нижняя граница облачности была нормальной, не ниже 300–600 м.

«Дело в том, что авиагруппы, как правило, собираются на высоте 350–400 м, в крайнем случае могут снизиться до 300 м, самолеты идут в сомкнутом строю, но при сложившихся погодных условиях это было небезопасно», — сказал он.

При этом специалист отметил, что до улучшения метеоусловий для авиации не хватило всего одного часа.