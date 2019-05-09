МЧС предупредило москвичей о дожде и грозе до вечера Дня Победы

В МЧС предупредили москвичей о кратковременном дожде и грозе, которые ожидаются до вечера 9 мая. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

В ведомстве добавили, что дождь и гроза ожидаются в Москве до 21:00. Помимо этого при грозе ветер усилится до 12–17 м/с.

В ГУ МЧС порекомендовали автомобилистам снизить скорость и увеличить дистанцию от машин, которые едут впереди. В ведомстве также посоветовали не парковать автомобили рядом с деревьями и слабо укрепленными конструкциями. В министерстве добавили, что пешеходам необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться от дождя под деревьями.

Ранее в мае научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также сообщил, что в Москве 9 мая пройдут кратковременные дожди. При этом он рассказал, что температура воздуха будет составлять около 20 градусов тепла. «Думаю, что на праздниках такая погода не отразится, с моей точки зрения, это вполне комфортная погода», — отмечал он.