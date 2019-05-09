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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Путин поддержал отмену пролета авиации на параде в Москве
Президент России Владимир Путин согласился с тем, что в этом году не было необходимости привлекать авиацию к военному параду в честь Дня Победы
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

В интервью телеканалу «Россия 24» глава российского государства выразил сожаление тем фактом, что «погода не позволила пролететь авиации» в рамках военного парада на Красной площади. Он объяснил, что утром видимость для летчиков составляла всего 150 м, тогда как для безопасного пролета она должна быть не меньше 400 м.

«Поэтому не получилось. Но в данном случае рисковать нет никакой необходимости и безопасностью летчиков, и тех людей, которые находятся на земле прежде всего. А парад в целом, по-моему, прекрасный», — сказал Путин.

Об отмене воздушной части парада стало известно утром 9 мая. В Минобороны объяснили такое решение неблагоприятными погодными условиями.

Репетиция пролета авиации проводилась 4 мая. Однако накануне Дня Победы в Москве ухудшились погодные условия. Синоптики спрогнозировали дождь и облачность на 9 мая.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РБК, что 10-балльная облачность «поставила крест» на безопасном групповом полете. «Авиагруппы, как правило, собираются на высоте 350–400 м, в крайнем случае могут снизиться до 300 м», — сказал Тишковец, отметив, что в 10:00 нижние края облаков провисали до 150 м.

В авиационной части парада должны были принять участие 74 самолета и вертолета. Как анонсировало Минобороны, в небе должны были пройти четыре группы вертолетов — Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52 и Ми-24, истребители МиГ-29, Су-35С, Су-30СМ, истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31, бомбардировщики Су-24М и Су-34 и штурмовики Су-25.

Самыми крупными машинами в небе над Красной площадью должны были быть стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС. Впервые за четыре года в параде планировалось участие модернизированного самолета дальнего радиолокационного управления А-50У, а также экипажи модернизированных истребителей МиГ-29СМТ Астраханского авиацентра ВКС.
Автор: Артем Филипенок
Теги: авиапарад
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Синоптики объяснили причину отмены воздушной части парада в Москве
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