Ведущего BBC уволили за сравнение сына Меган Маркл с обезьяной

Британская телерадиокорпорация BBC уволила своего ведущего, 61-летнего Дэнни Бейкера, после его твита со сравнением сына Меган Маркл и обезьяны. Об этом пишет The Independent со ссылкой на заявление представителя компании, факт увольнения также подтвердил сам ведущий на своей странице в Twitter.

Представитель BBC пояснил, что действия Бейкера, «блестящего ведущего», тем не менее противоречат ценностям компании. Сам журналист в интервью Sky News назвал свой твит «идиотской ошибкой» и подчеркивал, что он не расист.

Речь идет об уже удаленном твите Бейкера в среду, 8 мая. Он разместил черно-белое фото пары, которая держит за руку шимпанзе в одежде. «Королевский младенец покидает больницу», — говорилось в подписи. Как отмечает The Independent, после этого журналист подвергся в соцсетях резкой критике.

Сын принца Гарри и его жены, бывшей актрисы Меган Маркл, родился в понедельник, 6 мая. 8 мая ребенка впервые показали публике, ему дали имя Арчи.