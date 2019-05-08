Общество , 15:50
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Как Британия встретила сына принца Гарри и Меган Маркл. Фоторепортаж
Герцог и герцогиня Сассекские — принц Гарри и Меган Маркл — впервые появились на публике с сыном. Он родился 6 мая. Как в Британии встретили новорожденного — в фоторепортаже РБК
Герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл с сыном в зале Святого Георгия Виндзорского замка
Сын принца Гарри и Меган Маркл появился на свет 6 мая в 5:26 по лондонскому времени (7:26 мск). Отец присутствовал при родах и вышел к прессе в тот же день
При рождении ребенок весил 3,26 кг. Супруги так и не рассказали о том, где проходили роды
По традиции возле Виндзорского замка о рождении ребенка в монаршей семье объявил мужчина в костюме глашатая
До рождения ребенка британцы активно делали ставки насчет пола, имени и внешности новорожденного. Букмекеры отмечали, что самыми популярными мужскими именами были Артур, Чарльз, Джеймс и Эдвард. Однако супруги еще не выбрали имя для сына
Большинство граждан делали ставки на то, что у пары родится рыжеволосая девочка и ее назовут Диана
Гарри и Меган призывали не дарить им подарки на рождение малыша, а направить средства в благотворительные фонды
Принц Гарри и бывшая актриса Меган Маркл обвенчались 19 мая 2018 года. О том, что они готовятся стать родителями, стало известно в октябре. Их сын, родившийся 6 мая 2019 года, стал седьмым в очереди на британский престол