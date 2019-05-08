Как Британия встретила сына принца Гарри и Меган Маркл. Фоторепортаж

Герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл с сыном в зале Святого Георгия Виндзорского замка

Сын принца Гарри и Меган Маркл появился на свет 6 мая в 5:26 по лондонскому времени (7:26 мск). Отец присутствовал при родах и вышел к прессе в тот же день

При рождении ребенок весил 3,26 кг. Супруги так и не рассказали о том, где проходили роды

По традиции возле Виндзорского замка о рождении ребенка в монаршей семье объявил мужчина в костюме глашатая

До рождения ребенка британцы активно делали ставки насчет пола, имени и внешности новорожденного. Букмекеры отмечали, что самыми популярными мужскими именами были Артур, Чарльз, Джеймс и Эдвард. Однако супруги еще не выбрали имя для сына

Большинство граждан делали ставки на то, что у пары родится рыжеволосая девочка и ее назовут Диана

Гарри и Меган призывали не дарить им подарки на рождение малыша, а направить средства в благотворительные фонды