Принц Гарри и Меган Маркл объявили имя своего сына

Принц Гарри и Меган Маркл объявили имя своего сына

Герцог и герцогиня Сассекские стали родителями 6 мая. Своего первенца они решили назвать Арчи

Меган Маркл и Принц Гарри (Фото: PA Wire / PA Images / ТАСС)

Герцог и герцогиня Сассекские решили назвать своего первенца Арчи Гаррисон. Об этом говорится на официальной странице четы в Instagram. Полное имя сына принца Гарри и Меган Маркл будет звучать как Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор.

Герцог и герцогиня в среду впервые показали сына публике и британской королеве.

«Во второй половине сегодняшнего дня Их Королевские Высочества познакомили Ее Величество Королеву с ее восьмым правнуком в Виндзорском замке. Герцог Эдинбургский и мать герцогини также присутствовали на этом торжественном событии», — говорится в сообщении в Instagram.

https://www.instagram.com/p/BxNPb_9B0fn/

На черно-белой фотографии — Меган Маркл, принц Гарри и их сын, королева Елизавета II и ее супруг принц Филип, а также мать герцогини Сассекской Дория Рэгленд.