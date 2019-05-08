Принц Гарри и Меган Маркл объявили имя своего сына

Герцог и герцогиня Сассекские решили назвать своего первенца Арчи Гаррисон. Об этом говорится на официальной странице четы в Instagram. Полное имя сына принца Гарри и Меган Маркл будет звучать как Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор.
Герцог и герцогиня в среду впервые показали сына публике и британской королеве.
«Во второй половине сегодняшнего дня Их Королевские Высочества познакомили Ее Величество Королеву с ее восьмым правнуком в Виндзорском замке. Герцог Эдинбургский и мать герцогини также присутствовали на этом торжественном событии», — говорится в сообщении в Instagram.
На черно-белой фотографии — Меган Маркл, принц Гарри и их сын, королева Елизавета II и ее супруг принц Филип, а также мать герцогини Сассекской Дория Рэгленд.