Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в честь 9 Мая

Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, которая располагается в Александровском саду в Москве. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Он посетил памятник после окончания парада Победы. Церемония у Могилы Неизвестного Солдата завершилась маршем воинских подразделений и исполнением гимна России. После этого Путин возложил цветы к обелискам городов-героев. Затем президент отправился на торжественный прием в Кремле в честь Дня Победы.

Парад, посвященный 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошел на Красной площади. В нем приняли участие более 13,6 тыс. военнослужащих и 130 единиц техники.