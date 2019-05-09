Назарбаев прибыл на парад Победы в Москве вместе с Путиным и Медведевым

Назарбаев прибыл на парад Победы в Москве вместе с Путиным и Медведевым

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев присутствует на параде Победы в Москве. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Он вышел на трибуну вместе с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым. Они вместе поприветствовали ветеранов и пообщались с ними до начала парада.

Пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай написал в своем аккаунте в Twitter, что на мероприятие Назарбаева пригласил Путин.

Парад начался на Красной площади в 10:00. В нем должны принять участие более 13,6 тыс. военнослужащих, а также 130 единиц техники. При этом Минобороны отменило воздушную часть парада, репетицию которой проводили 4 мая, из-за неблагоприятных погодных условий.