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Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Репетиция воздушной части парада Победы в Москве. Фоторепортаж

В Москве 4 мая прошла репетиция воздушной части парада Победы. Военная техника пролетела над Красной площадью.

В Минобороны сообщили, что всего в репетиции приняли участие 74 самолета и вертолета, передает ТАСС. Для тренировки воздушной части парада задействовали девять аэродромов — в Московской, Липецкой, Воронежской, Тверской, Ивановской, Саратовской, Рязанской и Калужской областях
Фото: Андрей Куденко / РИА Новости
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Истребители Су-30СМ, Су-34 и Су-35С
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик Ту-95МС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Тяжелые транспортные вертолеты Ми-26 и Ми-8
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Стратегические бомбардировщики Ту-95МС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Разведывательно-ударные вертолеты нового поколения Ка-52 «Аллигатор»
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Самолеты МиГ-29 пилотажных групп «Стрижи» и «Русские витязи». Они отрабатывали маневры на подмосковном аэродроме Кубинка
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 в сопровождении сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М3
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Тяжелые военные транспортники Ил-76
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Ударные вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник»
Теги: мультимедиа
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