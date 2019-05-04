Общество , 12:54
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Репетиция воздушной части парада Победы в Москве. Фоторепортаж
В Москве 4 мая прошла репетиция воздушной части парада Победы. Военная техника пролетела над Красной площадью.
В Минобороны сообщили, что всего в репетиции приняли участие 74 самолета и вертолета, передает ТАСС. Для тренировки воздушной части парада задействовали девять аэродромов — в Московской, Липецкой, Воронежской, Тверской, Ивановской, Саратовской, Рязанской и Калужской областях
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