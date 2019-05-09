Клуб «Сан-Хосе Шаркс» вышел в полуфинал Кубка Стэнли

Хоккейный клуб «Сан-Хосе Шаркс» выиграл матч четвертьфинала Кубка Стэнли у «Колорадо Эвеланш» и вышел в полуфинал. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Отмечается, что они победили со счетом 3:2. Счет в серии составил 4:3. «Сан-Хосе Шаркс» сыграют с командой «Сент-Луис Блюз», которая накануне обыграла «Даллас Старз» и стала первым полуфиналистом в Западной конференции.

В полуфинал также вышли «Бостон Брюинз» и «Каролиной Харрикейнз», которые встретятся друг с другом в финале Восточной конференции. Первый матч между ними состоится 10 мая.