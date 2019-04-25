Кубок Стэнли обратился к Овечкину после вылета «Вашингтона»

Кубок Стэнли обратился к Овечкину после вылета «Вашингтона»

Официальный аккаунт Кубка Стэнли в Twitter обратился к хоккеисту Александру Овечкину после вылета его команды «Вашингтон Кэпиталз» из розыгрыша трофея.

«Дорогой Овечкин, ​я не говорю «до свидания», я говорю «увидимся позже». С уважением, КС», — говорится в посте.

Ранее команда Овечкина, которая в прошлом сезоне стала обладателем трофея, проиграла в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли в серии против «Каролины». Последний, седьмой матч серии завершился победой «Каролины» в овертайме со счетом 4:3. По словам хоккеиста, судьбу встречи решили два неудачных отскока.

После поражения Овечкина и других российских игроков вызвали в национальную сборную.